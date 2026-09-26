Préstamos para autos y tarjetas impulsan el crecimiento del crédito en Panamá

Por revistaeyn.com
El saldo total de crédito registrado en el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian en Panamá alcanzó los US$42,391 millones al cierre de agosto de 2026, reflejando una expansión de las principales carteras frente al mismo período del año anterior y una participación activa de consumidores y entidades financieras.
La cartera bancaria, que constituye el principal componente del sistema crediticio panameño, concentró US$37,744 millones, un incremento de 3 % en términos de saldo frente a agosto de 2025. El comportamiento se produce en un contexto en el que la mayor parte del saldo registrado mantiene un comportamiento de pago al día.
Según APC Experian, el 93.5 % del saldo total se encontraba al día, tomando como referencia una morosidad superior a 61 días. Para el sistema bancario en Panamá, la morosidad sobre saldo fue de 4.7 %, aunque el desempeño varía entre los diferentes productos de crédito.
El segmento hipotecario continúa siendo el de mayor peso dentro de la cartera bancaria en Panamá. A agosto, los préstamos destinados a vivienda sumaron US$$21,500 millones, con un crecimiento interanual de 1.5 % y una morosidad de 4.6 %.
En el crédito de consumo, los préstamos personales registraron una evolución más dinámica. Su saldo llegó a US$$8,821 millones, equivalente a un crecimiento de 4.2 % respecto a 2025, mientras que la morosidad se ubicó en 3.3 %.
Uno de los mayores incrementos se observó en los préstamos para automóviles. Esta cartera alcanzó US$$2,425 millones, con un crecimiento interanual de 10.3 %, acompañado por una morosidad de apenas 1.9 %, una de las tasas más bajas entre las principales carteras bancarias en Panamá.
Las tarjetas de crédito también mostraron una expansión significativa. El saldo bancario de este producto ascendió a US$$3,041 millones, un aumento de 7.2 % frente a agosto del año pasado. Sin embargo, presentó una morosidad de 8.5 %, la más elevada entre las principales carteras bancarias consideradas por APC Experian, sin incluir cuentas contra reserva.
La participación de los consumidores también se refleja en las 2,478,623 personas naturales registradas en la plataforma de APC Experian.
En cuanto a las nuevas colocaciones, los datos disponibles de julio muestran que bancos, cooperativas y financieras otorgaron 74,206 nuevos préstamos. De ellos, 42,655 correspondieron a bancos, 5,347 a cooperativas y 26,204 a financieras.
En conjunto, las cifras de agosto muestran un mercado crediticio panameño en expansión moderada, con mayores ritmos de crecimiento en automóviles, tarjetas y préstamos personales, mientras las hipotecas mantienen su predominio dentro de la cartera bancaria.