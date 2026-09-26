Préstamos para autos y tarjetas impulsan el crecimiento del crédito en Panamá

Finanzas

La cartera bancaria, que constituye el principal componente del sistema crediticio panameño, concentró US$37,744 millones, un incremento de 3 % en términos de saldo frente a agosto de 2025.

Por revistaeyn.com El saldo total de crédito registrado en el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian en Panamá alcanzó los US$42,391 millones al cierre de agosto de 2026, reflejando una expansión de las principales carteras frente al mismo período del año anterior y una participación activa de consumidores y entidades financieras. La cartera bancaria, que constituye el principal componente del sistema crediticio panameño, concentró US$37,744 millones, un incremento de 3 % en términos de saldo frente a agosto de 2025. El comportamiento se produce en un contexto en el que la mayor parte del saldo registrado mantiene un comportamiento de pago al día.

Según APC Experian, el 93.5 % del saldo total se encontraba al día, tomando como referencia una morosidad superior a 61 días. Para el sistema bancario en Panamá, la morosidad sobre saldo fue de 4.7 %, aunque el desempeño varía entre los diferentes productos de crédito. El segmento hipotecario continúa siendo el de mayor peso dentro de la cartera bancaria en Panamá. A agosto, los préstamos destinados a vivienda sumaron US$$21,500 millones, con un crecimiento interanual de 1.5 % y una morosidad de 4.6 %. En el crédito de consumo, los préstamos personales registraron una evolución más dinámica. Su saldo llegó a US$$8,821 millones, equivalente a un crecimiento de 4.2 % respecto a 2025, mientras que la morosidad se ubicó en 3.3 %.