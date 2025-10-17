Private Equity, clave para reactivar las bolsas latinoamericanas

Finanzas

Para crear más empresas, potenciar ideas innovadoras y promover un crecimiento sostenido, no alcanza con el crédito financiero. La región debe abrazar la ola de los fondos de capital privado.

Por José Hilario Gómez - Estrategia & Negocios La inscripción de fondos de capital privado en las bolsas latinoamericanas podría convertirse en un catalizador para mejorar su capitalización y liquidez. Esa fue la propuesta del economista Ricardo Hausmann, director y fundador del Laboratorio de Crecimiento dela Universidad de Harvard, durante el Foro de Inversionistas2025 organizado por la Bolsa Latinoamericana de Panamá (Latinex). Hausmann subrayó que las bolsas de la región se caracterizan por “una dinámica accionaria limitada”, donde la rotación de una acción puede demorar entre dos y hasta siete décadas. En contraste, en mercados desarrollados como Estados Unidos, ese ciclo se cumple en apenas 24 meses. El académico destacó el caso de Sudáfrica como referencia: las empresas listadas en la Bolsa de Johannesburgo lograron un aumento promedio anual del 5,1% en sus utilidades en los últimos tres años, apoyadas en un mercado más profundo y dinámico. Según Hausmann, en América Latina predominan las grandes compañías listadas, pero la región carece de mecanismos para que las empresas pequeñas con ideas innovadoras accedan al capital y crezcan. “La falta de equity está limitando el desarrollo de América Latina”, advirtió, proponiendo que los fondos de private equity puedan listarse en bolsa, apoyados por nuevas tecnologías que faciliten este acceso.

Roberto Brenes, fundador y primer gerente de la Bolsa de Valores de Panamá en 1990, coincidió en que el reto es diseñar regulaciones más simples y armonizadas para atraer capital extranjero. “En el momento que podamos tener un mercado bursátil más integrado, con mayor liquidez y ofertas, vamos a empezar a captar fondos de capital privado”, afirmó. Por su parte, Manuel Batista, vicepresidente de Finanzas e Innovación Estratégica de Latinex, enfatizó que las pequeñas empresas requieren financia miento más flexible, y que alternativas como factoring y crowdfunding se están abriendo paso. “Panamá es un país pequeño, al igual que las demás economías latinoamericanas. Tenemos que unificar nuestra masa crítica para atraer más inversionistas”, señaló. El diagnóstico es contundente: según cifras del Banco Mundial citadas por Hausmann, solo el 1% del PIB panameño se negocia en Latinex. El país reportó un PIB de US$ 21.449 millones en el primer trimestre de 2025,con un crecimiento interanual de 5,2%, de acuerdo con la Contraloría General.

CRÉDITO VS. CAPITAL