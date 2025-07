¿Qué pieza le falta a la transformación bancaria?

En estos tiempos, hablar de transformación financiera suena a inteligencia artificial, apps ultramodernas y procesos sin papeles. Todo eso está bien, es parte del avance. Pero, hay algo que muchas veces se deja fuera de la conversación: el poder que tiene la educación financiera para transformar no sólo la relación con el dinero, sino la relación entre los bancos y sus clientes.

Desde hace más de una década, en Plata con Plática hemos acompañado a miles de personas a entender mejor su dinero. Lo hemos hecho en empresas de todo tipo y tamaño, y también respondiendo una enorme cantidad de dudas que recibimos todos los días en nuestras redes. Y si hay algo que nos queda claro es esto: muchas veces, la gente no necesita un nuevo producto bancario, necesita entender el que ya tiene.

Cuando un cliente no sabe cómo funciona una tarjeta de crédito, firma sin leer un contrato de préstamo o no tiene idea de por qué se le cae el flujo de caja cada mes, no está tomando decisiones informadas. Y eso, a largo plazo, afecta tanto a la persona como al banco. Porque un cliente desinformado es un cliente sobreendeudado, frustrado, que probablemente terminará cayendo en mora o abandonando la relación con su banco.