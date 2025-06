Finanzas Personales: lo que más retiene a tu equipo no es el bono, ni el café gratis

Por Elaine Miranda - Coach financiera para E&N

Hace poco, al terminar un taller de educación financiera en una empresa, un colaborador de unos 50 años se me acercó en silencio. Me habló en voz baja, casi como quien confiesa algo vergonzoso:

“Nunca he pensado en mi pensión. No sé si voy a poder vivir cuando me retire.”

Y eso no fue un caso aislado. Lo escucho cada semana en los mensajes que recibimos en Plata con Plática, en las encuestas anónimas que aplicamos antes de los talleres, en los rostros de muchas personas que saben que no están listas para lo que viene... pero tampoco saben por dónde empezar.

Ese miedo es profundamente humano. Pero aunque parezca un tema personal, su impacto es empresarial.

Una persona que vive con miedo al futuro, que no sabe cómo va a pagar una emergencia o qué pasará con su vejez, duerme mal, se estresa más, pierde enfoque... y muchas veces, también se va.