Fintech en Centroamérica transforman el sistema financiero

Tigo Money fue el primer gran jugador no tradicional que desarrolló una solución para adquirir dinero móvil, en mercados con alto uso de efectivo. Hoy, las fintechs son actores claves para proveer soluciones de pago y remesas, acceder a crédito sin referencias, o gestión de finanzas empresariales.

El Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) es operado por los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana. Permite la recepción de pagos y remesas.

“Este sistema facilita pagos de forma inmediata, con costos mucho más bajos”, apuntó Raúl Nava Salazar, Regional Lead Digital Innovation for Financial Services in LAC de IFC.

Por su parte, los Bancos Centrales de Costa Rica y El Salvador han empujado la adopción de SINPE y de Transfer365, para transferir fondos en tiempo real desde sus entidades financieras.

En marzo, Panamá avanzó para permitir pagos instantáneos entre bancos usando el número de teléfono móvil con el sistema ACH Xpress. Funciona desde la banca móvil de cada entidad, sin requerir aplicaciones adicionales, y permite asociar hasta tres cuentas bancarias a un mismo número.

En Panamá, el número de fintechs se duplicó en dos años: pasó de tener 36 a 72, según el radar fintech Misión Lunar.

“La demanda es muy alta porque está asociada al fenómeno de la conectividad, de la digitalización, de la apropiación digital de las personas y de las empresas. Entre más penetración de smartphones, la utilización de servicios financieros digitales va a crecer”, dijo Zácipa.

Costa Rica y Guatemala concentran la mayor cantidad de fintechs de la región, con una oferta centrada en un 40% en soluciones para remesas y pagos digitales. “En Centroamérica hay dos veces más fintechs que están ofreciendo servicios de pagos y remesas (...) Los pagos digitales son el punto de partida para muchos otros productos y servicios financieros”, recalcó Carola Krainz, Associate Operations Officer - Digital Financial Services | Program Manager DigiLab Finance & Data de IFC.

Los pagos generan 90% de los datos útiles de los clientes de los bancos: quién compra qué, cuánto y cuándo.