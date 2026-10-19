Soluciones digitales acercan servicios financieros a hogares rurales en Centroamérica

Finanzas

Innovatech 2.0 conectó entre 2024 y 2026 a empresas tecnológicas emergentes con 811 organizaciones rurales, creando oportunidades para que los pequeños productores puedan mejorar su productividad, fortalecer sus negocios y estar mejor preparados ante el cambio climático.

Por revistaeyn.com Más de 32 000 hogares rurales de Bangladés, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú accedieron en los dos últimos años a las soluciones digitales elaboradas por 15 startups tecnológicas para mejorar su conexión con mercados y servicios financieros, gestionar sus cultivos, fortalecer la trazabilidad de sus productos y adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. Estos son los resultados de Innovatech 2.0, una iniciativa que apoya la transformación de las economías rurales. Mediante la creación de nuevas herramientas digitales adaptadas a las necesidades de los pequeños productores agropecuarios, el programa contribuye a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad alimentaria y facilitar la adaptación al cambio climático del conjunto de la sociedad.

Financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Unión Europea e implementada por la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional (DSIK), Innovatech 2.0 conectó entre 2024 y 2026 a empresas tecnológicas emergentes con 811 organizaciones rurales, creando oportunidades para que los pequeños productores puedan mejorar su productividad, fortalecer sus negocios y estar mejor preparados ante el cambio climático. Cerca de 17.000 mujeres, más de 11.300 jóvenes y 8.300 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas participaron en el programa. “Cuando la innovación y la inversión llegan al primer kilómetro de los sistemas alimentarios, los pequeños productores generan nuevas oportunidades, acceden a mercados y participan en mejores condiciones de una economía cada vez más conectada”, señaló Rocío Medina Bolívar, Directora Regional para América Latina y el Caribe del FIDA. Innovatech 2.0 identificó las necesidades de las organizaciones productoras y acompañó a las empresas para que adaptaran las herramientas digitales a los desafíos de los productores. Entre las soluciones implementadas se encuentran plataformas para conectar productores con compradores; herramientas para la gestión de cultivos, datos y trazabilidad; servicios de ahorro y financiamiento adaptados a pequeños productores; plataformas de capacitación digital; y nuevas tecnologías aplicadas a las cadenas agroalimentarias.