Soluciones digitales acercan servicios financieros a hogares rurales en Centroamérica

Por revistaeyn.com
Más de 32 000 hogares rurales de Bangladés, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú accedieron en los dos últimos años a las soluciones digitales elaboradas por 15 startups tecnológicas para mejorar su conexión con mercados y servicios financieros, gestionar sus cultivos, fortalecer la trazabilidad de sus productos y adoptar prácticas agrícolas más sostenibles.
Estos son los resultados de Innovatech 2.0, una iniciativa que apoya la transformación de las economías rurales. Mediante la creación de nuevas herramientas digitales adaptadas a las necesidades de los pequeños productores agropecuarios, el programa contribuye a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad alimentaria y facilitar la adaptación al cambio climático del conjunto de la sociedad.
Financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Unión Europea e implementada por la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional (DSIK), Innovatech 2.0 conectó entre 2024 y 2026 a empresas tecnológicas emergentes con 811 organizaciones rurales, creando oportunidades para que los pequeños productores puedan mejorar su productividad, fortalecer sus negocios y estar mejor preparados ante el cambio climático. Cerca de 17.000 mujeres, más de 11.300 jóvenes y 8.300 personas pertenecientes a Pueblos Indígenas participaron en el programa.
“Cuando la innovación y la inversión llegan al primer kilómetro de los sistemas alimentarios, los pequeños productores generan nuevas oportunidades, acceden a mercados y participan en mejores condiciones de una economía cada vez más conectada”, señaló Rocío Medina Bolívar, Directora Regional para América Latina y el Caribe del FIDA.
Innovatech 2.0 identificó las necesidades de las organizaciones productoras y acompañó a las empresas para que adaptaran las herramientas digitales a los desafíos de los productores. Entre las soluciones implementadas se encuentran plataformas para conectar productores con compradores; herramientas para la gestión de cultivos, datos y trazabilidad; servicios de ahorro y financiamiento adaptados a pequeños productores; plataformas de capacitación digital; y nuevas tecnologías aplicadas a las cadenas agroalimentarias.
En Honduras, la startup Terra Kaape Digital apoyó la digitalización de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Amigos Unidos San Isidro (CRACAUSI), mejorando su gestión contable, administrativa y financiera. La nueva herramienta facilita el registro de ahorros, aportaciones y préstamos.
La sostenibilidad y la resiliencia fueron ejes transversales del programa: dos de cada tres organizaciones productoras participantes implementaron prácticas agroecológicas, entre ellas el uso de bioinsumos, el manejo sostenible del suelo y el uso eficiente del agua.
“El campo no necesita tecnología por el simple hecho de ser tecnología. Necesita soluciones que resuelvan un problema concreto, que funcionen en las condiciones reales de los productores y que sigan teniendo sentido cuando termina el proyecto. En Innovatech empezamos por la demanda y luego ponemos en contacto a startups y productores para que las soluciones se adapten a quienes realmente las van a utilizar”, señaló Christina Olsen, Directora de Innovatech.
Tras una primera edición desarrollada en América Latina y el Caribe entre 2021 y 2023, Innovatech 2.0 incorporó por primera vez a Bangladés.
Entre las dos ediciones, alrededor de 30 empresas tecnológicas emergentes adaptaron sus soluciones digitales a las necesidades del mundo rural. Estas herramientas han sido utilizadas por más de 1.000 organizaciones de productores y han generado un impacto positivo para más de 50.000 hogares rurales, conectando a los productores con los mercados y servicios financieros, así como favoreciendo la adopción de prácticas agrícolas sostenibles.