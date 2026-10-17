Deuda externa pública de Honduras crece 5.3 % hasta agosto

La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los US$11,307.4 millones al cierre de agosto de 2026, un incremento de 5.3 % respecto a diciembre de 2025, cuando el saldo se situaba en US$10,736.4 millones, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).

En términos absolutos, el endeudamiento hondureño aumentó US$571 millones durante los primeros ocho meses del año, impulsado principalmente por una mayor contratación neta de recursos externos. De acuerdo con el BCH, los desembolsos recibidos sumaron US$1,521.9 millones, mientras que las amortizaciones de capital alcanzaron US$945.8 millones, lo que generó una utilización neta de financiamiento por US$576.1 millones.

Como proporción de la economía, la deuda externa pública representó el 27.6 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras en agosto, frente al 27.1 % registrado al finalizar 2025. Este aumento de medio punto porcentual, no obstante, se mantiene dentro de los umbrales de sostenibilidad establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según las evaluaciones citadas por la autoridad monetaria.

Por tipo de deudor, el Gobierno General concentra la mayor parte de las obligaciones, con US$9,723.7 millones, equivalentes al 86 % del total. La Autoridad Monetaria acumula US$1,487.5 millones, que representan el 13.2 %, mientras que otros sectores públicos registran US$96.2 millones, correspondientes al 0.8 %.