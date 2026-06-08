Estudio: 64 % de PyMEs dicen que protección contra el fraude es prioridad

Empresas & Management

Para Visa, el futuro del emprendimiento en América Latina y el Caribe dependerá no solo de la capacidad de crecer, sino de construir negocios más seguros, resilientes y preparados para proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que dependen de ellos.

Por revistaeyn.com La protección contra el fraude y la seguridad de los datos personales se han convertido en las principales preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de América Latina y el Caribe, incluso por encima de otros factores vinculados al crecimiento. Así lo revela un reciente estudio de Visa, que muestra cómo la búsqueda de estabilidad y tranquilidad se ha transformado en un elemento esencial para la continuidad de los negocios y la protección del bienestar familiar.

La investigación, considerada una de las más amplias realizadas sobre el sector en la región, consultó a cerca de 2.000 propietarios de PyMEs en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México y Perú. Los resultados evidencian que para la mayoría de los emprendedores latinoamericanos no existe una separación entre la empresa y la vida personal, ya que ambos ámbitos están profundamente conectados. Según el informe, el 64 % de los encuestados considera la protección contra el fraude como una prioridad fundamental, mientras que el 63 % destaca la importancia de la seguridad de los datos. Más que simples funciones tecnológicas, estas herramientas son percibidas como mecanismos que garantizan la estabilidad económica de los hogares que dependen directamente de los ingresos del negocio. El estudio también pone de manifiesto que, aunque las PyMEs mantienen aspiraciones de crecimiento, la supervivencia continúa siendo el desafío cotidiano. Para muchos emprendedores, la creación de una empresa surge por necesidad más que por vocación, lo que refuerza la importancia de contar con condiciones que reduzcan los riesgos financieros y operativos.