Bitfinex recibió licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador

La licencia amplía la presencia regulada de Bitfinex y añade la plataforma principal de Bitfinex a las operaciones licenciadas existentes en el país. Bitfinex Securities y Bitfinex Derivatives ya han establecido entidades licenciadas en El Salvador.

La plataforma de trading de activos digitales Bitfinex ha recibido una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales ("DASP", por sus siglas en inglés) para operar en El Salvador.

El Salvador se ha convertido en una de las jurisdicciones más innovadoras y vigiladas en la adopción de bitcoin y la regulación de activos digitales.

Para Bitfinex, la licencia proporciona una base regulatoria más profunda para atender a sus clientes y fortalece su presencia en América Latina.

"El Salvador ha seguido una política deliberada para convertirse en un hogar serio para infraestructuras reguladas de activos digitales, y eso está dando sus frutos", dijo Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex.

Bitfinex ha sido un firme defensor del régimen de licencias de activos digitales de El Salvador desde sus primeras etapas. Bitfinex Securities recibió su licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en abril de 2023, convirtiéndose en la primera plataforma internacional de activos digitales del mundo aprobada bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador y en la primera licencia concedida por la Comisión Nacional de Activos Digitales.