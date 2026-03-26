Finanzas

Realizan primera negociación de deuda tokenizada en El Salvador por US$5 millones

La operación corresponde a la emisión de deuda de Ricorp Corporación Financiera por un monto total de US$5 millones marcando el inicio de una nueva dinámica de inversión digital en el país.

  • Realizan primera negociación de deuda tokenizada en El Salvador por US$5 millones

    La negociación se realizó sin contratiempos, en un entorno que garantiza seguridad, transparencia y liquidación inmediata de las operaciones. Foto de cortesía
2026-03-26

Por revistaeyn.com

DAX, el exchange de activos digitales impulsado por la Bolsa de Valores de El Salvador, llevó a cabo la primera negociación de una emisión de deuda tokenizada en su plataforma.

La operación corresponde a la emisión de deuda de Ricorp Corporación Financiera por un monto total de US$5 millones marcando el inicio de una nueva dinámica de inversión digital en el país.

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Eduardo López, Gerente General de DAX, comentó que “Este hito demuestra la capacidad operativa de DAX para integrar tecnología blockchain con los estándares del mercado de valores tradicional, ofreciendo a emisores e inversionistas una experiencia eficiente, segura y alineada a las mejores prácticas internacionales”.

La negociación se realizó sin contratiempos, en un entorno que garantiza seguridad, transparencia y liquidación inmediata de las operaciones.

Remo Bardi, Director Ejecutivo de Ricorp Corporación Financiera, expresó: “Con esta iniciativa, nos posicionamos a la vanguardia de la innovación financiera, no solo como institución, sino también como país. El Salvador da un paso firme hacia la generación de nuevas oportunidades de inversión que contribuirán a la modernización de los mercados de capitales, facilitando el acceso a nuevos inversionistas y promoviendo la integración con mercados internacionales.”

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Julia Castaneda, representante de SGBDT, resaltó que esta iniciativa no solo amplía las alternativas de financiamiento para el emisor, sino que también contribuye al desarrollo y sofisticación del mercado de activos digitales en El Salvador, generando nuevas oportunidades de inversión alineado a las tendencias globales de digitalización financiera.

En esa misma línea, señaló que esta emisión de tokens representa una alternativa de inversión innovadora, que permite a los inversionistas acceder a instrumentos financieramente bien estructurados y negociados por medio de una plataforma con la solvencia institucional de la Bolsa (DAX), la cual cuenta altos estándares de transparencia, eficiencia y trazabilidad de las operaciones.

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