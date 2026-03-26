Realizan primera negociación de deuda tokenizada en El Salvador por US$5 millones

Finanzas

La operación corresponde a la emisión de deuda de Ricorp Corporación Financiera por un monto total de US$5 millones marcando el inicio de una nueva dinámica de inversión digital en el país.

Por revistaeyn.com DAX, el exchange de activos digitales impulsado por la Bolsa de Valores de El Salvador, llevó a cabo la primera negociación de una emisión de deuda tokenizada en su plataforma. La operación corresponde a la emisión de deuda de Ricorp Corporación Financiera por un monto total de US$5 millones marcando el inicio de una nueva dinámica de inversión digital en el país.

Eduardo López, Gerente General de DAX, comentó que “Este hito demuestra la capacidad operativa de DAX para integrar tecnología blockchain con los estándares del mercado de valores tradicional, ofreciendo a emisores e inversionistas una experiencia eficiente, segura y alineada a las mejores prácticas internacionales”. La negociación se realizó sin contratiempos, en un entorno que garantiza seguridad, transparencia y liquidación inmediata de las operaciones. Remo Bardi, Director Ejecutivo de Ricorp Corporación Financiera, expresó: “Con esta iniciativa, nos posicionamos a la vanguardia de la innovación financiera, no solo como institución, sino también como país. El Salvador da un paso firme hacia la generación de nuevas oportunidades de inversión que contribuirán a la modernización de los mercados de capitales, facilitando el acceso a nuevos inversionistas y promoviendo la integración con mercados internacionales.”