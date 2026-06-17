El Salvador posee la sexta reserva gubernamental de bitcoin más grande

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Los datos de BestBrokers reflejan que los gobiernos de todo el mundo controlan alrededor de 619.000 bitcoins, valorados en aproximadamente US$40.600 millones, .

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Salvador continúa consolidando su apuesta por el bitcoin y se mantiene entre los países con mayores reservas gubernamentales de la criptomoneda a nivel mundial. De acuerdo con registros oficiales, el Gobierno salvadoreño poseía a finales de mayo 7.643 bitcoins (BTC) en su denominada reserva estratégica, tras adquirir aproximadamente 1.633 monedas digitales entre enero de 2025 y abril de 2026. La inversión acumulada supera los 622,3 millones de dólares.

La estrategia, impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele desde que el país convirtió al bitcoin en moneda de curso legal en septiembre de 2021, ha colocado a El Salvador en una posición destacada dentro del reducido grupo de gobiernos que mantienen reservas significativas de este activo digital. Según datos recopilados por la firma de análisis BestBrokers y registros de tesorerías de bitcoin, los gobiernos del mundo controlan en conjunto cerca de 619.000 BTC, equivalentes a más de US$40.600 millones.

RANKING DE RESERVAS GUBERNAMENTALES

En este contexto, Estados Unidos lidera ampliamente el ranking mundial con aproximadamente 329.693 bitcoins valorados en unos US$21.600 millones. Le sigue China con 190.000 BTC y un valor estimado de US$12.500 millones. El tercer puesto corresponde al Reino Unido, con 61.245 BTC, mientras que Corea del Norte ocupa la cuarta posición con 13.562 BTC valorados en US$889,2 millones y Bután la quinta con 10.769 BTC cuyo valor ronda los US$706 millones.

Con sus más de 7.600 bitcoins, El Salvador se ubica en el sexto lugar entre los gobiernos con mayores reservas conocidas de esta criptomoneda, por encima de Emiratos Árabes Unidos, que posee 6.333 BTC valorados en unos US$415 millones. Venezuela y Finlandia completan la lista con reservas significativamente menores. Los datos reflejan que los gobiernos de todo el mundo controlan alrededor de 619.000 bitcoins, valorados en aproximadamente US$40.600 millones.