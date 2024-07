Tres claves para empezar a planificar la jubilación desde ahora

Más de la mitad de los miembros de la Generación X dicen que se arrepienten de no haber ahorrado más para la jubilación. El 55 % de los encuestados nacidos entre 1965 y 1980 desearía haber ahorrado más, según un estudio de Allianz Life.

1. Cuidar las deudas costosas Para muchos miembros de la Generación X, ahorrar para la jubilación ha quedado en un segundo plano mientras hacen malabarismos con otros gastos. De los que se arrepintieron de no haber ahorrado más, el 61 % priorizó las necesidades diarias, y el 40 % se centró en pagar la deuda de la tarjeta de crédito.

"En general, las personas de entre 40 y 50 años suelen estar en sus años de mayores ingresos", dice. "Y los años de mayores ingresos definitivamente no son un período demasiado tardío para adaptarse, o para ahorrar más para la jubilación".

2. Reconocer la hipoteca como un activo futuro, no como un gasto Es posible que muchos miembros de la Generación X no sientan que sus ahorros para la jubilación están a la altura, pero es posible que tengan un tipo diferente de riqueza, dice Glassman.

"Si tuviera que generalizar sobre las diferentes generaciones, creo que los miembros de la Generación X fueron más afortunados en las ganancias inmobiliarias", dice Glassman. "Los miembros de la Generación X que compraron una casa y luego refinanciaron y refinanciaron a lo largo de los años, es probable que tengan una mayor riqueza inmobiliaria y posiblemente no tanta riqueza líquida o de jubilación".

3. Explorar formas de ahorrar más con diferentes cuentas Si los miembros de la Generación X tienen suficientes Si los miembros de la Generación X tienen suficiente y no tienen deudas con tasas de interés altas, sería prudente que dedicaran más de su efectivo disponible a los ahorros para la jubilación.

"Es difícil argumentar en contra de contribuir más a esas cuentas si estás tratando de ahorrar más para la jubilación", dice Stein. "Eso es bajo el supuesto de que su flujo de caja lo respalda. No me gustaría que alguien agotara las cuentas de jubilación si eso significa incurrir en deudas de tarjetas de crédito o no respaldar sus obligaciones hoy".

Con información de CNBC