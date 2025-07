Voluntarios de Citi ayudan a entrega de viviendas en El Salvador

“En Citi creemos en el poder de la solidaridad y la acción colectiva. Por eso, nos llena de orgullo ver cómo el ‘Desafío Global de Innovación 2024’ se convierte en una realidad. Apoyar a nuestras comunidades en el combate a la falta de vivienda estable y segura es un reflejo de nuestra cultura de servicio, con la cual buscamos contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de las poblaciones más vulnerables de nuestro país”, comentó Ana Cristina López, Chief Country Officer de Citi El Salvador.

La inseguridad habitacional es una preocupación mundial. Según estimaciones de las Naciones Unidas, aproximadamente 150 millones de personas en el mundo no cuentan con un techo digno.

Este año, Citi El Salvador dedicó el Día Global de la Comunidad a la entrega de estas viviendas, y a entregar kits de alimentación y de salud bucal, acciones que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades salvadoreñas.

"Una vivienda es mucho más que un techo, es la base del desarrollo social, la seguridad y la esperanza para cada familia beneficiada. En nombre de The Fuller Center For Housing , Gente Ayudando Gente y de todas las familias beneficiadas, agradecemos enormemente a Citi por ser una empresa con verdadera responsabilidad social y por creer en el poder transformador de una vivienda digna", comentó Lisselot Troconis, The Fuller Center for Housing.