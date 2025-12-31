Finanzas

Wall Street zanja 2025 al alza, con volatilidad por aranceles y atento al 'boom' de la IA

La fabricante de chips Nvidia, líder en IA, cierra el año como la cotizada más grande del mundo, con una capitalización de 4,56 billones de dólares, seguida por Apple (4,05 billones), Alphabet (3,80 billones), Microsoft (3,62 billones), Amazon (2,47 billones).

POR EFE Wall Street zanja con ganancias notables un año 2025 marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, las bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el 'boom' de la inteligencia artificial (IA), que ha propulsado al sector tecnológico. En esta última sesión del año, y sin contar con una gran sorpresa, el Dow Jones de Industriales cerrará con una ganancia acumulada del 14 % anual, el S&P 500 del 17 % y el Nasdaq, que concentra a las empresas tecnológicas, del 21 %. En su apertura, los indicadores operaban con descensos en torno al 0,25 % en el arranque de la sesión tras publicarse el dato semanal de las solicitudes de subsidios por desempleo en EE.UU., que bajaron a 199.000, mejor de lo esperado.

A esta hora, el Dow Jones pierde el 0,24 % hasta 48.237,91 puntos, igual descenso que se anota el índice tecnológico Nasdaq, que se sitúa en 23.359,31, mientras que el S&P 500 se deja el 0,25 % hasta 6.878,04. Se trata del tercer año consecutivo con ganancias de doble dígito, aunque son más moderadas que el ejercicio anterior, y muchos analistas señalaban que durante los primeros meses las bolsas europeas superaron a la estadounidense, aunque la tendencia no se consolidó. Entre los factores clave estuvo la agresiva política de aranceles del presidente Donald Trump anunciada el 2 de abril (que la Casa Blanca llamó 'Día de la Liberación'), que al día siguiente provocó la peor sesión bursátil desde la crisis de la covid-19 (2020) y dio pie a una guerra comercial plagada de vaivenes. De hecho, el mejor día del año se produjo una semana después, cuando Trump anunció una tregua para los países dispuestos a negociar esos aranceles y los indicadores tuvieron un espectacular rebote, logrando subidas superiores a la caída inicial. El 3 de abril, el Nasdaq cayó casi un 6 %, el S&P 500 casi un 5 % y el Dow un 4 %, mientras que el 9 de abril, el Nasdaq se disparó un 12 %, el S&P 500 un 9,5 % y el Dow Jones casi un 8 %.

Bajada de tipos de la Fed y alzas de tecnológicas

La incertidumbre económica generada por los aranceles a las importaciones, entre otras medidas del Gobierno Trump, complicó el cumplimiento del doble mandato de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU, que acometió tres bajadas de los tipos de interés, en septiembre, octubre y diciembre. En diciembre, la Fed bajó los tipos en un cuarto de punto hasta dejarlos en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %, pero la decisión más disputada en el seno del órgano desde 2019, según reflejaron las actas de la reunión publicadas esta semana. En paralelo, el sector tecnológico, favorecido por la bajada de los tipos, ha sido uno de los revulsivos del mercado gracias a las grandes expectativas por el desarrollo de la IA, aunque los expertos advierten de la posibilidad de una burbuja y de las altas valoraciones. La fabricante de chips Nvidia, líder en IA, cierra el año como la cotizada más grande del mundo, con una capitalización de 4,56 billones de dólares, seguida por Apple (4,05 billones), Alphabet (3,80 billones), Microsoft (3,62 billones), Amazon (2,47 billones). No obstante, las revalorizaciones de estas firmas -Alphabet un 66 %, Nvidia un 35 % o Apple 12 %- palidecen frente a las de tecnológicas menores como Sandisk (567 %), Western Digital (289 %), Micron (248 %) o Seagate (224 %), que son las "mejores de la clase" del S&P 500.

El petróleo de Texas, en descenso