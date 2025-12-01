Nvidia compra 2.000 millones en acciones de Synopsys para impulsar IA y computación

POR EFE

La tecnológica estadounidense Nvidia anunció este lunes la compra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares de la empresa Synopsys, como parte de una "asociación estratégica multianual" destinada a "acelerar soluciones de ingeniería en computación e inteligencia artificial (IA)".

Según un comunicado conjunto, Nvidia adquirió las acciones de Synopsys a 414,79 dólares por título y trabajará con la compañía para "acelerar su portafolio de aplicaciones de alto rendimiento, avanzar en ingeniería de IA avanzada, expandir el acceso a la nube y desarrollar iniciativas comerciales conjuntas".

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que esta alianza "aprovecha la potencia de la computación acelerada y la IA de Nvidia para reimaginar la ingeniería y el diseño, permitiendo a los ingenieros inventar productos extraordinarios que darán forma al futuro".