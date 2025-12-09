Tecnología: 40% de las empresas no sabe cómo priorizar su inversión en ciberseguridad

Tecnología & Cultura Digital

La protección empresarial se vuelve reactiva. Expertos explican cómo entender el panorama para definir mejoras de manera pragmática.

Por revistaeyn.com Fortalecer la ciberseguridad es una prioridad para todas las empresas y pocos están tomando cartas en el asunto. Según la encuesta más reciente de Kaspersky a responsables de seguridad digital en la región, más de la mitad de las organizaciones (56 %) tampoco cuenta con un calendario regular de evaluaciones de riesgo, por lo que terminan actuando de manera reactiva y revisan sus medidas de protección solo cuando ocurre un incidente o aparece una alerta externa. “Muchas empresas avanzan en ciberseguridad casi a ciegas, sin una percepción concreta de cuáles son sus vulnerabilidades reales. Esto provoca esfuerzos dispersos y decisiones que no siempre responden a las necesidades más urgentes. Cuando la organización logra identificar con precisión su nivel de exposición, es posible organizar las prioridades y construir un camino evolutivo mucho más coherente”, afirma Daniela Álvarez de Lugo, Gerente General para la Región Norte de América Latina en Kaspersky.

Aunque la mayoría de las empresas en la región realiza simulaciones de incidentes, 43% cada mes y 38% de forma trimestral, una de cada cinco no tiene ninguna rutina de pruebas. La falta de estas prácticas abre una brecha crítica que compromete su preparación real frente a un ataque. Sin un plan estructurado, los equipos de seguridad dejan de identificar vulnerabilidades ocultas y no desarrollan la resiliencia que exige el panorama de ciberamenazas actual. Otro dato relevante es que el 29% de los encuestados afirma no contar con una estrategia clara de seguridad. Esto refuerza que, para muchas organizaciones, el reto no solo está en saber qué se necesita hacer, sino en la falta de una directriz estructurada que guíe las decisiones, priorice los recursos y defina el nivel mínimo de protección necesario. Esta falta de disciplina para identificar y revisar debilidades y riesgos deriva en otro problema identificado por los expertos: existe una disparidad entre la confianza que las empresas tienen en su protección digital y el nivel de seguridad que poseen en realidad.



¿CÓMO MEJORAR LAS INVERSIONES EN CIBERSEGURIDAD?

Para garantizar un ciclo de mejora continua y una medición constante del avance, Kaspersky recomienda las siguientes medidas para asegurar la eficacia de las inversiones en ciberseguridad: ● Establecer un calendario de evaluaciones de riesgo recurrentes, con una periodicidad mínima trimestral o semestral. ● Realizar simulaciones de ataques mensuales o trimestrales, incluso en formato simplificado, para medir avances o identificar la necesidad de ajustar las acciones de mitigación y respuesta ante incidentes.