Cepal aumenta las proyecciones de crecimiento de algunos países de Centroamérica

Centroamérica & Mundo

La estimación del crecimiento del PIB para Centroamérica no registraría variación respecto a la anunciada en agosto pasado, y se mantendría en 2,6 % para 2025, pero bajó a 3,2 % para 2026.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus proyecciones de crecimiento para la región y estima que el producto interno bruto (PIB) aumentará 2,4 % en 2025 y 2,3 % en 2026. La nueva estimación para 2025 representa una revisión al alza respecto al 2,2 % previsto en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, publicado el 5 de agosto pasado. Esta sería la segunda revisión al alza desde abril, cuando la previsión del crecimiento regional fue de 2 %. Con esta actualización, la expectativa del crecimiento regional es igual a la presentada en diciembre de 2024 (2,4 %).

El organismo regional de las Naciones Unidas señala que este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo. "Para salir de esta situación es necesaria una transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos", dice Cepal.

CASO CENTROAMERICANO

La estimación del crecimiento del PIB para Centroamérica no registraría variación respecto a la anunciada en agosto pasado, y se mantendría en 2,6 %. Al revisar la proyección por país centroamericano, El Salvador subió de 2,4 % a 2,7 % 8el de menor crecimiento en la región en 2025); Costa Rica pasó de 3,5 % a 3,8 % y Guatemala de 3,6 % a 3,7 %. Por su parte, Honduras subió de una proyección de crecimiento del PIB de 3,2 % a 3,7 %; Nicaragua se mantiene en 3,1 % y Panamá experimentó una leve disminución al pasar de 4,2 % a 4,1 %, pero continúa siendo el de mayor crecimiento en la región. "Las revisiones sucesivas de las proyecciones para 2025 responden a cambios en las condiciones externas que enfrenta la región. Entre ellas, modificaciones en los escenarios del crecimiento del comercio internacional por efectos de los anuncios en materia arancelaria que ha efectuado los Estados Unidos desde abril del presente año; y ajustes en las perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de la región, cuyo ritmo, si bien se ha desacelerado respecto a 2024, registra mejoras en relación con las estimaciones de comienzo del año", apunta el reporte. Para 2026, la Cepal mantiene sin cambios su proyección regional en 2,3 %. De concretarse esta estimación, serían cuatro años en que la región crecería a tasas de alrededor de 2,3 %, con lo que el promedio del crecimiento del PIB regional para el período 2017 – 2026 sería de 1,6 %. Por subregión, para 2026 se anticipan tasas de crecimiento de 2,4 % para América del Sur, 3,2 % para Centroamérica (levemente menor al reporte anterior), 1,3 % para México y 8,2 % para el Caribe.