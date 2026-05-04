Ranking de las empresas que más rápido generan US$1 millón de beneficios netos

Inteligencia E&N

Un reciente informe de BestBrokers revela que Alphabet, matriz de Google, que logra producir US$1 millón en beneficio neto cada 3 minutos y 59 segundos.

Por revistaeyn.com La carrera por generar beneficios a una velocidad sin precedentes se ha convertido en uno de los nuevos indicadores de poder corporativo global. Un reciente informe de BestBrokers revela cuáles son las empresas capaces de producir millones de dólares en ganancias netas en cuestión de minutos, en un contexto donde la inteligencia artificial y la eficiencia operativa están redefiniendo las reglas del juego. “El enfoque ya no es solo el crecimiento, sino la velocidad de rentabilidad”, destaca el análisis, que revisó datos de las 200 mayores compañías cotizadas a nivel mundial. Para ello, se examinaron reportes financieros oficiales y métricas como ingresos y beneficios netos por empleado, además del tiempo que tarda cada empresa en generar un millón de dólares en ganancias.

Encabezando el ranking se encuentra Alphabet, matriz de Google, que logra producir US$1 millón en beneficio neto cada 3 minutos y 59 segundos. Esto equivale a unos US$15 millones por hora y más de US$362 millones diarios. Según el informe, “Alphabet es la empresa más rápida entre las 200 analizadas en generar beneficio neto a gran escala”, impulsada por un crecimiento superior al 30 % en sus ganancias anuales.

Muy cerca aparece NVIDIA, líder en chips para inteligencia artificial, que alcanza esa misma cifra cada 4 minutos y 23 segundos. Su rentabilidad por empleado es especialmente destacada, superando los US$5 millones por trabajador, lo que la posiciona como una de las compañías más eficientes del mundo. El podio lo completa Microsoft, seguida por Apple, ambas generando US$1 millón en aproximadamente cinco a seis minutos. Estas cifras reflejan no solo su escala global, sino también su capacidad de mantener altos márgenes de rentabilidad pese a contar con plantillas de cientos de miles de empleados.