Los mercados de predicción podrían alcanzar valor de US$1 billón para 2030

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El analista de Bernstein, Gautam Chhugani, estima ahora que el volumen total del mercado en 2026 alcanzará los US$240,000 millones, un aumento del 370 % en comparación con el año pasado.

Por revistaeyn.com Los volúmenes de los mercados de predicción están en auge en 2026, encaminados a más que cuadruplicarse solo este año y alcanzar un estimado de US$1 billón en los próximos cuatro años, según Bernstein. Los volúmenes ya se han disparado en los primeros meses de este año, escribió el banco de inversión en un informe el martes, con Kalshi y Polymarket, las dos plataformas más grandes, registrando cerca de US$60.000 millones en volumen de mercado en lo que va del año, más que los US$51.000 millones en volumen total de mercados de predicción durante todo 2025.

Las tasas de crecimiento de estas plataformas rivalizan con el auge de la inteligencia artificial, según Bank of America. La analista Julie Hoover señaló en una nota la semana pasada que Kalshi es una de las “empresas de más rápido crecimiento fuera del sector de IA” en Estados Unidos. El volumen semanal de operaciones en Kalshi —que controla más del 90 % del mercado de predicción en EE. UU.— ha aumentado a más de US$3.000 millones actualmente, desde unos $100 millones hace un año, escribió. Aunque los volúmenes de los mercados de predicción inicialmente aumentaron en 2024 alrededor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, finalmente superaron esos niveles en 2025 a medida que los contratos sobre deportes, criptomonedas y variables macroeconómicas ganaron popularidad. El analista de Bernstein, Gautam Chhugani, estima ahora que el volumen total del mercado en 2026 alcanzará los US$240,000 millones, un aumento del 370 % en comparación con el año pasado. Con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 80 % entre 2025 y 2030, Chhugani prevé que el volumen de negociación en mercados de predicción llegue a US$1 billón anual al inicio de la próxima década.