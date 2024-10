Adiós al 'origen' de One Direction: muerte de Liam Payne deja huérfana a una generación

POR EFE

La trágica muerte del cantante británico Liam Payne (Wolverhampton, 1993) este miércoles en Buenos Aires a los 31 años ha conmocionado a toda una generación que creció escuchando la música de One Direction y que ahora queda huérfana al perder a uno de sus ídolos adolescentes.

"Eres un chico joven, guapo, la gente te va a querer, pero hay un 20 % que me falta", le dijo en 2008 el productor discográfico Simon Cowell a un Liam Payne de 14 años tras interpretar 'Fly Me To The Moon' de Frank Sinatra en 2008 en el programa 'X Factor', para más tarde recomendarle que volviese a intentarlo en dos años.

Sin saberlo, Cowell acababa de poner la primera piedra de lo que sería una de las 'boybands' más exitosas de la historia. Payne se lo tomó al pie de la letra y regresó al 'talent show' en 2010, donde coincidiría con Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson, sus futuros compañeros en 'One Direction'.

"Todos ellos son pequeñas estrellas, necesitas ponerlos juntos", vaticinó la cantante Nicole Scherzinger mientras movía las fotografías de los jóvenes artistas como piezas de ajedrez en una fase avanzada del programa.

Payne fue el penúltimo peón de One Direction, pero a punto estuvo de quedarse fuera de la ecuación, ante las dudas iniciales de Cowell, que acabó cambiando de idea después de que la vocalista de The Pussycat Dolls lo definiera como el posible "líder" del grupo y el representante artístico Louis Walsh alabase su "constancia" y su calidad vocal.