Britney Spears fue arrestada por supuestamente conducir ebria en California

POR EFE

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en California, y posteriormente liberada este jueves, informan medios.

La intérprete de 'Toxic' fue detenida y esposada en la noche del miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria, según publicó el sitio de entretenimiento TMZ y luego confirmaron medios como la revista Variety, citando documentos policiales.

Spears, de 44 años, fue liberada en la madrugada de hoy y se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo.

La 'Princesa del Pop' vendió en febrero los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, un "acuerdo histórico", que según TMZ, podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.