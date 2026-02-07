Completa renovación tecnológica en el estadio del Super Bowl LX

Ocio

Cuando más de 70.000 aficionados ingresen este domingo al Levi's Stadium para vivir el Super Bowl LX, presenciarán mucho más que el evento deportivo más esperado del año. Detrás de cada repetición en alta definición, cada publicación en redes sociales y cada transacción dentro del estadio, opera una infraestructura tecnológica diseñada para que millones de experiencias ocurran de forma simultánea, segura y prácticamente invisible para los fanáticos.

El Levi's Stadium llevó a cabo una renovación tecnológica de gran escala liderada por Cisco, como socio tecnológico oficial de la NFL, del Levi's Stadium y de los San Francisco 49ers. Según explicó Costa Kladianos, vicepresidente ejecutivo y responsable de tecnología de los San Francisco 49ers, eso exigía una base de red y seguridad capaz de soportar prácticamente cualquier demanda. "Contamos con las pantallas de video 4K para exteriores más grandes del mundo", comentó Kladianos desde el nuevo centro de datos de Cisco dentro del estadio. "Además, reemplazamos el sistema de sonido, las pantallas LED y todos nuestros sistemas de producción. Trabajamos con Cisco para consolidar todo esto en nuestro centro de datos. Prácticamente todo lo que hace funcionar el estadio pasa por aquí". Entre las tecnologías que operan en este nuevo centro de datos se encuentra Cisco Wi-Fi 7, una nueva generación de conectividad inalámbrica diseñada para soportar entornos con una enorme cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. Matt Swartz, ingeniero distinguido de Cisco, subrayó la importancia de esta tecnología. "Cada año vemos más tráfico, y eso exige mayor flexibilidad en la red inalámbrica. En un evento deportivo de gran escala es fundamental, porque las personas transmiten en vivo desde el momento en que entran al estadio. Esto requiere una infraestructura inalámbrica muy flexible y escalable".