Completa renovación tecnológica en el estadio del Super Bowl LX

Por revistaeyn.com
Cuando más de 70.000 aficionados ingresen este domingo al Levi’s Stadium para vivir el Super Bowl LX, presenciarán mucho más que el evento deportivo más esperado del año.
Detrás de cada repetición en alta definición, cada publicación en redes sociales y cada transacción dentro del estadio, opera una infraestructura tecnológica diseñada para que millones de experiencias ocurran de forma simultánea, segura y prácticamente invisible para los fanáticos.
El Levi’s Stadium llevó a cabo una renovación tecnológica de gran escala liderada por Cisco, como socio tecnológico oficial de la NFL, del Levi’s Stadium y de los San Francisco 49ers. Según explicó Costa Kladianos, vicepresidente ejecutivo y responsable de tecnología de los San Francisco 49ers, eso exigía una base de red y seguridad capaz de soportar prácticamente cualquier demanda.
“Contamos con las pantallas de video 4K para exteriores más grandes del mundo”, comentó Kladianos desde el nuevo centro de datos de Cisco dentro del estadio. “Además, reemplazamos el sistema de sonido, las pantallas LED y todos nuestros sistemas de producción. Trabajamos con Cisco para consolidar todo esto en nuestro centro de datos. Prácticamente todo lo que hace funcionar el estadio pasa por aquí”.
Entre las tecnologías que operan en este nuevo centro de datos se encuentra Cisco Wi-Fi 7, una nueva generación de conectividad inalámbrica diseñada para soportar entornos con una enorme cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.
Matt Swartz, ingeniero distinguido de Cisco, subrayó la importancia de esta tecnología. “Cada año vemos más tráfico, y eso exige mayor flexibilidad en la red inalámbrica. En un evento deportivo de gran escala es fundamental, porque las personas transmiten en vivo desde el momento en que entran al estadio. Esto requiere una infraestructura inalámbrica muy flexible y escalable”.
Esta es la cuarta generación de la solución de alta densidad para estadios de Cisco. “Incluye Wi-Fi 7, opera en la banda de seis gigahercios y también incorpora la cuarta generación de lo que llamamos tecnología hiperdireccional, lo que nos ha permitido atender a los fanáticos de forma segura y eficaz incluso a distancia. Antes, eso solía ser un gran desafío para el Wi-Fi”, explicó Swartz.
“Nuestro récord anterior de carga de datos en un estadio fue durante un concierto de Taylor Swift. Ese público es experto en tecnología, por lo que hay muchísimo streaming. Pero creemos que este evento va a superar ese récord”, explicó Kladianos
En 2012, durante el Super Bowl, se subieron alrededor de 300 gigabytes de datos en total. Hoy, la red está superando los 35 o 40 terabytes como si nada.
El Super Bowl es uno de los eventos anuales más grande del planeta. Y, de forma inevitable, atrae la atención de ciberdelincuentes de todo el mundo.
“Cuando comenzamos, estábamos prácticamente a ciegas frente a lo que ocurría. Decidimos que esa no era una forma adecuada de gestionar la ciberseguridad. Entonces nos asociamos con Cisco y, básicamente, colocamos su tecnología delante de todo el tráfico entrante y saliente”, explicó George Griesler, director senior de ciberseguridad de la NFL.