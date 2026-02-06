Ocio

Bad Bunny promete que show 'será una gran fiesta' y llevará mucha de su cultura

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo del Super Bowl, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo.

Por Agencia EFE Bad Bunny aseguró que convertirá el escenario del Super Bowl en "una gran fiesta" y que llevará "mucha cultura puertorriqueña" al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de Estados Unidos con un catálogo musical íntegramente en español.

"Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura, indicó el artista puertorriqueño en una conferencia de prensa celebrada en San Francisco.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo. "Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo", se limitó a decir. "No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón", agregó.

MUCHA GRATITUD

El cantante reconoció que aún no ha asimilado todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, en los que ha estado "trabajando mucho" para ofrecer su mejor versión. "Hay mucha gratitud. Así me he sentido todo este año con el álbum. El mayor sentimiento es estar agradecido. Estoy feliz, todavía procesando, pero muy emocionado", comentó. Bad Bunny aseguró que solo piensa en disfrutar esos trece minutos. "Intento disfrutar y sé que me voy a divertir, y el equipo también. Trato de no presionarme tanto", señaló. Sobre su más reciente álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el artista destacó que le "enseñó mucho" y que supone "el proyecto más especial" de su carrera.