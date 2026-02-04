Gastos en publicidad: Anuncios del Super Bowl costarán hasta US$10 millones

Ocio

Varias de las compañías que emitirán anuncios durante el partido, entre ellas Pepsi, Pringles o Bud Light, han publicado en redes sociales avances o los comerciales íntegros que los espectadores verán el próximo domingo.

Por Agencia EFE El costo de los anuncios durante el Super Bowl LX, que enfrentará este domingo a los New England Patriots con los Seattle Seahawks, alcanzará en algunos casos los US$10 millones, mientras que el promedio para un espacio publicitario de 30 segundos será de unos US$8 millones. Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, cadena que retransmitirá el Super Bowl este año, dijo, en declaraciones a Bloomberg, que los US$8 millones de media se aproximan a la cifra récord alcanzada el año pasado cuando FOX poseía los derechos.

El partido tendrá lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 asientos y hogar desde 2014 de los San Francisco 49ers de la NFL. Este año destacan los comerciales del sector tecnológico, farmacéutico y de la industria del bienestar, según Marshall, quien sostuvo que casi el 40 % de las marcas anunciantes de esta edición no estuvieron presentes en la última final. Además del partido por el campeonato de la NFL y el espectáculo del entretiempo, que este año protagonizará el puertorriqueño Bad Bunny, los comerciales son otro de los principales atractivos del encuentro, que cada año es uno de los eventos más vistos por televisión en Estados Unidos. El último Super Bowl fue visto por un récord histórico de 128 millones de televidentes en el país.