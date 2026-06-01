Conozca las novedades arbitrales que la FIFA estrenará en el Mundial 2026

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Las decisiones están dirigidas a "limpiar el fútbol" y "aumentar el ritmo del partido", según explicó el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el excolegiado italiano Pierluigi Collina, en una sesión virtual con medios.

Por Agencia EFE La FIFA introducirá una importante serie de novedades en el arbitraje durante el próximo Mundial, que comenzará el 11 de junio, con el propósito de reducir al máximo las pérdidas de tiempo y castigar con tarjeta roja a aquellos jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival, y a quienes abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral. También se ampliará el uso del videoarbitraje, que podrá revisar saques de esquina concedidos por error y segundas amarillas, se establecerá un tiempo límite para sacar de banda o para que el portero reanude el juego y habrá una cuenta atrás de diez segundos para que un jugador sustituido salga del terreno de juego.

Todas ellas, decisiones dirigidas a "limpiar el fútbol" y "aumentar el ritmo del partido", según explicó el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el excolegiado italiano Pierluigi Collina, en una sesión virtual con medios. Además, todos los partidos del Mundial contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos cuando se cumpla el ecuador de cada tiempo. Roja directa por discutir con un rival y cubrirse la boca Los jugadores no podrán taparse la boca, independientemente de que sea con la mano, el brazo o la camiseta, cuando discutan con un rival. En caso de hacerlo, el colegiado mostrará tarjeta roja y en ningún caso se quedará en simple amarilla. Sin embargo, Collina aclaró que esta regla solo se aplicará en casos de confrontación y matizó que si dos jugadores conversan "de forma amistosa", no serán castigados. Evitar el caso del Senegal-Marruecos También se castigará con expulsión al jugador que abandone el campo "como un gesto claro de disconformidad hacia una decisión arbitral" o a cualquier miembro del equipo -ya sea futbolista o del cuerpo técnico- que incite a ello. Esta decisión pretende evitar que se repita lo ocurrido en la final entre Senegal y Marruecos de la Copa de África, cuando la selección senegalesa abandonó el terreno de juego en señal de protesta por un penalti en contra y, aunque acabó llevándose el título, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) la descalificó después y proclamó campeona a Marruecos. El VAR revisará saques de esquina y segundas amarillas El videoarbitraje asumirá por primera vez en un Mundial estas dos nuevas funciones, aunque Collina precisó que la decisión debe ser "clara" para que se produzca un cambio. Hasta ahora, en competiciones FIFA el VAR solo podía revisar las expulsiones por tarjeta roja directa y nunca aquellas que se producían por doble amarilla.