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Mundial 2026 impulsará el uso de IA, datos y conectividad en la experiencia del fútbol

El Mundial 2026 será uno de los eventos más complejos de transmisión en la historia, con hasta 45 cámaras por partido, cámaras 360, producción remota y flujos de contenido gestionados en la nube, elevando las exigencias sobre la infraestructura de red.

Por revistaeyn.com La Copa Mundial de la FIFA 2026 incorporará herramientas como inteligencia artificial, análisis de datos en tiempo real y producción audiovisual avanzada, lo que permitirá a los aficionados acceder a contenidos más interactivos, detallados y simultáneos. Según estimaciones del sector, se generarán cerca de 90 petabytes de datos, más de 4 veces lo registrado en Catar 2022. Además, el Mundial 2026 será uno de los eventos más complejos de transmisión en la historia, con hasta 45 cámaras por partido, cámaras 360, producción remota y flujos de contenido gestionados en la nube, elevando las exigencias sobre la infraestructura de red.

De acuerdo con el periodista especializado en tecnología, Luis Ortiz, la inteligencia artificial tendrá un rol cada vez más relevante en la evolución del fútbol. “Hoy los sistemas son capaces de procesar miles de métricas por partido, analizar patrones de juego y generar simulaciones que apoyan el trabajo de los equipos”, explicó. Asimismo, destacó que estas herramientas no solo impactan lo deportivo, sino también la operación del torneo. “El uso de gemelos digitales permite monitorear estadios en tiempo real y facilitar la toma de decisiones, integrando distintos espacios como fan zones y centros operativos”, señaló. En el ámbito arbitral, Ortiz agregó que “las soluciones tecnológicas permiten dar seguimiento a la posición de los jugadores y generar alertas en jugadas como el fuera de juego, además de crear visualizaciones en 3D para apoyar las decisiones dentro del partido”.