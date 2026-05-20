El buscador de Google experimenta su mayor transformación en 25 años

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El buscador aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas que combinen texto, imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome.

Por Agencia EFE Google anunció el rediseño más significativo de su emblemática caja de búsqueda en un cuarto de siglo, al transformarla en una interfaz potenciada por su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA), Gemini 3.5 Flash. En la conferencia de desarrolladores de Google I/O, el gigante tecnológico estadounidense detalló que el nuevo buscador está diseñado para "expandirse y adaptarse de forma intuitiva a las necesidades del usuario", al permitirle describir requerimientos en un lenguaje más natural, largo y complejo.

"La caja de búsqueda inteligente pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de la mano, haciendo que sea más fácil hacer preguntas", destacó Liz Reid, vicepresidenta y directora de Google Search, desde Shoreline Amphitheatre, un auditorio al aire libre situado a las afueras de la sede central de la empresa en Mountain View, California.

El sistema dejará atrás el autocompletado tradicional para ofrecer sugerencias avanzadas basadas en IA. Además, el buscador aceptará de manera nativa entradas multimedia, lo que permitirá realizar búsquedas que combinen texto, imágenes, videos, archivos y pestañas de Chrome. Como parte de este "nuevo capítulo para el buscador", Google unificará las funciones de AI Overviews (Resúmenes de IA) y AI Mode (Modo IA, que anunció en I/O del año pasado) en una sola pantalla, disponible globalmente tanto para dispositivos móviles como para computadoras de escritorio. En una mesa redonda con periodistas, el director ejecutivo de Alphabet (la matriz de Google), Sundar Pichai, dijo que "lo extraordinario de la Búsqueda es cómo sigue evolucionando para cumplir con las expectativas del usuario".