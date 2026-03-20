La IA está cambiando las búsquedas en internet ¿Cómo deben adaptarse las empresas?

Tecnología & Cultura Digital

Los especialistas coinciden en que las marcas deberán adaptarse a un entorno mucho más dinámico, donde la visibilidad no dependerá únicamente del ranking en buscadores, sino de su capacidad de integrarse en los ecosistemas de inteligencia artificial.

Por revistaeyn.com La forma en que las personas buscan información, descubren productos y realizan compras en internet cambió. Especialista señalan que esto sucede luego de que Google presentara recientemente AI Overviews, con el que está transformando la experiencia de búsqueda en algo mucho más conversacional y cercano a la manera en que hablamos en la vida diaria. Ignacio Miranda, cofundador y CEO de Moov Media Group (MMG), explicó que, para el mundo del marketing digital, este cambio ya no es una tendencia, sino una transformación estructural en la forma en que las marcas se relacionan con sus audiencias.

“Estamos entrando en una etapa donde el internet dejó de ser simplemente un listado de resultados para transformarse en una conversación continua. Hoy el desafío ya no es solo aparecer en Google, sino convertirse en la fuente de información que la inteligencia artificial utiliza para construir sus respuestas”, señaló Miranda. En este nuevo escenario, añade, el fenómeno del zero-click deja de ser una preocupación teórica y se convierte en un desafío real. Ello porque cada vez más usuarios obtienen lo que necesitan directamente desde los resúmenes generados por IA, sin ingresar a los sitios web. Esto obliga a las marcas a replantear su estrategia. “Ya no basta con posicionarse en los primeros lugares, sino que deben estructurar sus contenidos para ser citadas, interpretadas y priorizadas por los modelos de inteligencia artificial”; mencionó Miranda.

EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE

Así, el SEO evoluciona hacia un nuevo enfoque: SEO + GEO (Generative Engine Optimization). EL especialista comentó que, mientras el SEO tradicional buscaba visibilidad en rankings, el GEO apunta a optimizar contenidos para ser comprendidos, seleccionados y citados por motores generativos. En este contexto, el objetivo no es solo atraer tráfico, sino capturar ese “clic residual” y, sobre todo, posicionarse como fuente confiable dentro del ecosistema de respuestas de la IA. A esto se suma una evolución clave, y es la multimodalidad. Ello significa que la búsqueda dejó de ser exclusivamente escrita y hoy integra imágenes, voz y video en tiempo real. “Herramientas como Google Lens o las búsquedas asistidas por IA permiten que los usuarios consulten a partir de una foto, un producto o incluso una escena, recibiendo respuestas inmediatas, recomendaciones y opciones de compra. Esto amplía radicalmente los puntos de contacto entre marcas y consumidores, pero también eleva la exigencia sobre la calidad, estructura y diversidad del contenido digital”, afirmó Miranda.