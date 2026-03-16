¿Google tiene favoritismo en resultados de búsquedas? Piden finalizar investigación

POR EFE

Editores, tecnológicas y empresas emergentes europeas pidieron este lunes a las Comisión Europea (CE) que acelere y concluya la próxima semana la investigación abierta contra Alphabet, empresa matriz de Google, desde hace dos años, por un presunto favoritismo a sus propios servicios en los resultados de búsqueda.

En una carta enviada hoy por el Consejo Europeo de Editores, junto con otras 17 asociaciones, los editores y empresarios reclamaron a la Comisión una aplicación "decisiva y rápida" de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la norma antimonopolio con la que Bruselas quiere controlar el poder de mercado de las grandes plataformas, principalmente de Estados Unidos y China.

"En 10 días, la investigación por incumplimiento de la DMA contra Google cumplirá dos años, pero aún no se ha tomado una decisión. (...) El incumplimiento de la DMA no debería ser una estrategia rentable para los operadores de acceso a internet. Millones de empresas y usuarios europeos están sufriendo las consecuencias de esta situación. Se acabó el tiempo de debate", reza el escrito.