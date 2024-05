El chocolate del famoso Youtuber Mr. Beast llega a Costa Rica

Por revistaeyn.com

Feastables, el chocolate creado por el famoso Youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, llega a Costa Rica.

“Mr. Beast se propuso a crear el mejor chocolate del mundo, por lo que su producción no ha dado a basto, ya que todos lo quieren probar. Estamos muy emocionadas de lograr que este esperado producto esté en el país y que los costarricenses lo puedan tener a su alcance”, explicó Mariana Calvosa, socia fundadora de Be Healthy, Be Happy, quien será su istribuidor en Costa Rica, pyme liderada por mujeres, que ha trabajado desde el 2016 en traer al mercado nacional productos naturales y saludables con un enfoque en la nutrición deportiva.