Ocio

El PSG - Arsenal: el mejor ataque enfrenta a la mejor defensa en la Liga de Campeones

El París Saint-Germain no sólo marca más goles, 44 (2,75 de media) por 29 (2,07 por duelo) del Arsenal, con dos partidos más del vigente campeón de la Liga de Campeones, sino que también remata más.

Por Agencia EFE El París Saint-Germain ha sido más goleador, con una media de 2,75 goles por encuentro, y más posesivo, con un 60 por ciento del balón, que el Arsenal en esta edición de la Liga de Campeones, con 2,43 tantos por duelo y el 54 % de posesión, mientras que el club londinense presenta mucho mejor rendimiento defensivo.

La diferencia estadística, según los números oficiales de la UEFA, está ahí: entre los imponentes registros adelante del equipo dirigido por Luis Enrique Martínez y las firmes cifras atrás del bloque entrenado por Mikel Arteta, único invicto en esta temporada en la máxima competición europea y con sólo seis goles en contra en 14 choques. Es una media de tan solo 0,42 por partido, por el 1,375 del conjunto parisino, con 22 dianas en contra en sus 16 duelos del máximo torneo continental.

También es mejor el porcentaje de porterías a cero del Arsenal respecto al PSG: nueve en 14 compromisos en el caso inglés (64 %) y cinco en 16 encuentros en el francés (31,2 %). En ataque es distinto: el París Saint-Germain no sólo marca más goles, 44 (2,75 de media) por 29 (2,07 por duelo) del Arsenal, con dos partidos más del vigente campeón de la Liga de Campeones, sino que también remata más (18,56 por choque por 14,64 de su rival), aunque con menos tino entre los tres palos. Su 38 % va a portería por el 39,5 en los ingleses. La distribución también presenta un mayor volumen del PSG, que sostiene el 60 % del balón en los encuentros por el 54 % del grupo de Mikel Arteta. También completa muchos más pases (560 por partido por 398 de su adversario).

MILLONES EN LA CANCHA