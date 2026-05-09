Messi señala a Francia, España y Brasil como candidatos a ganar el Mundial

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El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, no hizo mención a un posible retiro del fútbol y enfatizó: "Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más".

Por Agencia EFE El argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la 'Albiceleste' al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil. "Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", expresó el capitán argentino en una entrevista publicada en el canal de Youtube 'Lo Del Pollo'.

Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la 'Pulga' respondió: "Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales". Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena". Sin embargo, aclaró que en los mundiales "hay muchas selecciones de gran nivel" y "siempre aparece alguna sorpresa". En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo" y agregó: "La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".