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Messi señala a Francia, España y Brasil como candidatos a ganar el Mundial

El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, no hizo mención a un posible retiro del fútbol y enfatizó: "Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más".

  • Messi señala a Francia, España y Brasil como candidatos a ganar el Mundial

    El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la 'Albiceleste' y destacó que "hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes". Foto de cortesía
2026-05-09

Por Agencia EFE

El argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la 'Albiceleste' al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil.

"Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", expresó el capitán argentino en una entrevista publicada en el canal de Youtube 'Lo Del Pollo'.

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Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la 'Pulga' respondió: "Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena".

Sin embargo, aclaró que en los mundiales "hay muchas selecciones de gran nivel" y "siempre aparece alguna sorpresa".

En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo" y agregó: "La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".

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El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la 'Albiceleste' y destacó que "hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes".

"Aparte quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza", añadió.

Messi fue consultado además por las dudas en torno a la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 y no ocultó su deseo: "Neymar es un amigo y obviamente que me encantaría que esté en el Mundial".

"Ojalá pueda estar, siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos, y sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol", expresó sobre el delantero del Santos, con quien compartió equipo tanto en el Barcelona como en el París Saint-Germain.

El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, no hizo mención a un posible retiro del fútbol y enfatizó: "Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más".

Redacción web
Agencia EFE

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