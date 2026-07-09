Falleció Bonnie Tyler, "la primera Gran Dama" del rock

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La reconocida cantante británica falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde el mes de mayo.

Por: Agencias Tristeza y luto en el mundo de la música tras el fallecimiento de la cantante británica Bonnie Tyler, reconocida artista de rock-pop e intérprete de la icónica "Total Eclipse of the Heart", a sus 75 años. De acuerdo con sus allegados, su muerte ocurrió de manera inesperada este miércoles por la noche. De acuerdo con la información de sus representantes, la intérprete de "Total Eclipse of the Heart" sufrió complicaciones severas derivadas de una perforación intestinal. En mayo fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia que se habría complicado, lo que terminó en un estado de coma inducido.

La familia confirmó el triste desenlace a través de un comunicado que difundió en las redes de la cantante: “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, expresó su familia. "Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", concluye.

La cantante permanecía desde hace semanas en el Hospital de Faro, en el Algarve portugués. De acuerdo con su portavoz, la artista estuvo en coma inducido desde mayo y, si bien logró salir de ese estado el mes pasado, su pronóstico continuaba siendo reservado mientras permanecía en terapia intensiva.

Una carrera plena de éxitos

Bonnie Tyler fue una de las artistas más influyentes de la década de los '80, tras acumular una serie de éxitos inolvidables que marcaron generaciones, tales como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero', 'If You Were a Woman (And I Was a Man)', 'Here She Comes' o 'Loving You's a Dirty Job (but Somebody's Gotta Do It)'. Con una voz rasposa e inconfundible, la artista oriunda de Gales alcanzó la fama mundial y lideró los rankings en numerosos países con ‘Total Eclipse of the Heart’, que se convirtió en una de las baladas más exitosas de todos los tiempos.