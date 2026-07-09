Chiquita retoma exportación de banano este año con 11 millones de cajas

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Tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de José Raúl Mulino en agosto de 2025 y cambiar su modelo de negocio, Chiquita retomó a finales de ese año la actividad en Bocas del Toro, una provincia indígena situada en el occidente de Panamá.

Por Agencia EFE La transnacional Chiquita retomará las exportaciones de banano desde Panamá este año con unas 11 millones de cajas del producto, anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino. La empresa, con una presencia centenaria en Panamá, cerró sus operaciones en el segundo trimestre de 2025, cuando reportó pérdidas millonarias y despidió a unos 5.500 trabajadores en medio de una huelga sindical por motivos ajenos a la empresa.

Tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Mulino en agosto de 2025 y cambiar su modelo de negocio, Chiquita retomó a finales de ese año la actividad en Bocas del Toro, una provincia indígena situada en el occidente de Panamá y que depende de esta industria, iniciando con una producción mínima para el consumo local. Durante un recorrido por una de las fincas bananeras en Bocas del Toro, Mulino, acompañado por el CEO de Chiquita, Carlos López Flores, anunció que la empresa "se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año", según informó un comunicado de la Presidencia. "Veo con inmensa satisfacción que estemos abriendo las puertas a la exportación de nuestro banano, que es reconocido mundialmente. Esto es fruto del trabajo de miles de personas y de inversiones realizadas en este suelo fértil que produce alimentos de alta calidad", expresó Mulino.