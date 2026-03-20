Muere el actor Chuck Norris (Walker, Ranger de Texas) a los 86 años

POR EFE

El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado publicado en Instagram este viernes.

"Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz", escribió la familia en una publicación en la red social acompañada de una foto en blanco y negro del actor.

Según informaron varios medios este jueves, Norris había sido ingresado en un hospital en Hawái después de sufrir una emergencia médica.

"Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", añadió su entorno en el mensaje.

Norris se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine de acción de los años 70 y 80 después de saltar a la gran pantalla con 'The Way of the Dragon' (1972), conocida por su famoso combate contra Bruce Lee.

Más tarde protagonizó 'Breaker, Breaker!' (1977) y participó en la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger' (1993-2001), que amplió su popularidad.