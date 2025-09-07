Honduras se prepara para recibir, 12 años después, el CATM 2025

Ocio

Por revistaeyn.com Honduras celebró un foro especial con representantes del cuerpo diplomático, medios de comunicación, aliados estratégicos y líderes del sector público y privado turístico, cuyo propósito fue abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de la Centroamérica Travel Market (CATM 2025), el evento de promoción turística más relevante de la región, que regresa al país después de 12 años. CATM 2025 es una plataforma regional de promoción y comercialización turística que reúne a empresarios centroamericanos con mayoristas internacionales. En esta edición se prevé la participación de más de 100 mayoristas internacionales de Europa, Norteamérica, Asia y Sudamérica, alrededor de 150 expositores regionales, incluyendo cadenas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos y agencias receptivas, más de 2,000 citas de negocios B2B y la cobertura de más de 50 medios de comunicación internacionales.

Los panelistas conversaron sobre el valor que tendrá la sede en San Pedro Sula del 21 al 23 de octubre de 2025, destacando la oportunidad de proyectar a Honduras y al resto de Centroamérica como un multidestino competitivo, sostenible y culturalmente diverso. El foro permitió discutir de manera abierta el impacto esperado en el mediano y largo plazo, tanto en la atracción de visitantes como en la dinamización de la oferta regional. Entre los protagonistas del intercambio estuvieron, la subsecretaria de Promoción y Mercadeo, Reizel Vilorio; el secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), Boris Iraheta; el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica y República Dominicana (FEDECATUR), Efrén Pérez; el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), Andrés Ehrler, y la vicepresidenta Nicole Marrder.