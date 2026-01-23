Hot Wheels City Experience abre sus puertas en Escazú Village

Por revistaeyn.com

Hot Wheels City Experience Costa Rica sus puertas en Escazú Village con una propuesta de entretenimiento familiar que va más allá de una exhibición tradicional, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina creatividad, velocidad, tecnología y nostalgia en un recorrido diseñado para todas las edades.

Durante la visita, los asistentes podrán explorar más de siete estaciones interactivas, pensadas para que niños, jóvenes y adultos vivan el universo Hot Wheels de forma dinámica y participativa. La experiencia incluye espacios como Expo de autos, Museo HotWheels, Diseña tu auto, simuladores de alta velocidad, zona de dibujo, taller de pintura con videomapping, Hot wheels Lab con pistas gigantes y tienda oficial, entre otros.

“Hot Wheels City Experience es una experiencia pensada para vivirse con todos los sentidos. Queremos que las familias costarricenses no solo vean Hot Wheels, sino que lo experimenten, lo recorran y lo disfruten juntos. Traer este formato al país es un gran orgullo para nosotros”, comentó Gilberto Chaves, productor de MASCO.

El evento opera bajo un sistema de recorridos organizados y cuenta con un horario de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., permitiendo al público planificar su visita y disfrutar con calma cada una de las estaciones disponibles.