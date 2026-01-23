Ocio

Infantino: Se han recibido 500 millones de peticiones de entradas para el Mundial

Serán 6 millones de entradas que la FIFA pondrá a la venta, se espera el impacto de US$8.000 millones que tendrá la competición y la creación de 824.000 puestos de trabajo.

Por Agencia EFE El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que "el fútbol es el deporte más democrático y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá quiere unir al mundo", durante su intervención en el foro económico de Davos, donde apoyó al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este presentara la junta de paz para Gaza. "Por supuesto que vivimos en un mundo dividido. Nosotros apoyamos la paz. Hemos visto al presidente Trump firmando ese acuerdo, el mayor apoyo de la FIFA al presidente, porque todos tenemos que apoyar la paz. La gente confía en la FIFA, en los países organizadores. América va a dar la bienvenida al mundo", dijo.

Infantino recordó que antes de la concesión de la organización del campeonato a los tres países, algo inédito hasta entonces, Estados Unidos y México estaban construyendo muros entre ello, para insistir en la capacidad de unión del fútbol y de una competición como el Mundial, que, en su opinión, será "una gran celebración de humanidad" este año. "Necesitamos ocasiones para unir a la gente, lo hemos visto Catar en 2022. Hubo muchas críticas previas y fue un Mundial maravilloso. No hubo incidentes, por primera vez en la historia no hubo arrestos, fue muy especial, una celebración, una fiesta y en 2026 va a ser exactamente igual, la gente va a querer venir a celebrar", defendió.

SOLICITUD DE ENTRADAS

Infantino destacó especialmente la cifra de 500 millones de peticiones de entradas recibidas en las últimas cuatro semanas para asistir al Mundial y se mostró convencido de que "se venderán todas" (7 millones), a pesar de admitir que no son baratas y de las críticas lanzadas principalmente desde Inglaterra y Alemania, que son los países, junto a Estados Unidos, desde los que se han hecho más peticiones, según indicó. También se mostró convencido de que la tramitación de los visados para entrar en Estados Unidos "será rápida", porque será "una Copa del Mundo especial, la primera con 48 países y la atención por todos los partidos es increíble". "104 partidos en un mes es como 104 Superbowl en un mes", bromeó en el escenario, donde apareció junto al trofeo del Mundial y el balón oficial, que lanzó a los presentes en la sala.