Ironías de Infantino en el Mundial: (Italia) podría clasificar quizá con 64 equipos

POR EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ironizó con la ausencia de Italia en el Mundial al señalar que con un eventual aumento de 48 a 64 selecciones "quizás" lograría clasificarse, después de que haya quedado fuera por tercera vez consecutiva, unas palabras criticadas este viernes en el país.

"Por ahora disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican", dijo en declaraciones a la televisión brasileña CazéTV antes del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Estas palabras, pronunciadas en tono distendido, se volvieron virales este viernes en Italia después de que diversos medios deportivos las difundieran, lo que generó críticas hacia el dirigente.