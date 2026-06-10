Mundial 2026, una oportunidad para fortalecer el clima laboral

Por revistaeyn.com
La pelota no solo se mueve en la cancha, sino también en cada casa y empresa y esto trae retos consigo.
La Copa Mundial de la FIFA es uno de los acontecimientos deportivos más importantes a nivel global y el entusiasmo que genera entre las personas trabajadoras podría tener efectos relevantes en la dinámica de los centros de trabajo.
Esto lleva a que las empresas generen y refuercen su cultura laboral.
Entre los principales riesgos identificados durante este tipo de eventos se encuentran las llegadas tardías, ausencias injustificadas, salidas anticipadas y disminuciones en la productividad. Por ello, se recomienda a los patronos revisar previamente los reglamentos internos, políticas corporativas y mecanismos de supervisión para atender adecuadamente este tipo de situaciones.
"El Mundial no suspende ni modifica las obligaciones derivadas de la relación laboral. Las personas trabajadoras mantienen el deber de cumplir con la jornada pactada y ejecutar sus funciones con diligencia. Los patronos conservan sus facultades de dirección, supervisión y disciplina dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico", manifestó Cristhian Monge, socio de BDS Asesores.
Pero, más allá de los retos disciplinarios, el Mundial también puede convertirse en una oportunidad para promover la integración y fortalecer el sentido de pertenencia dentro de las organizaciones.
Las empresas pueden impulsar dinámicas internas, concursos de participación voluntaria, quinielas recreativas o espacios de convivencia que contribuyan al bienestar y a las relaciones interpersonales entre los equipos de trabajo.
Incluso, para partidos de especial interés, algunas organizaciones podrían valorar alternativas temporales como: ajustes de horarios, autorizaciones previamente coordinadas, esquemas de teletrabajo compatibles con las necesidades operativas o la habilitación de espacios comunes para observar ciertos encuentros. No obstante, cualquier medida debe implementarse bajo criterios objetivos y transparentes, evitando afectaciones operativas o posibles tratos diferenciados entre los trabajadores.