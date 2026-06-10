Mundial 2026, una oportunidad para fortalecer el clima laboral

Por revistaeyn.com

La pelota no solo se mueve en la cancha, sino también en cada casa y empresa y esto trae retos consigo.

La Copa Mundial de la FIFA es uno de los acontecimientos deportivos más importantes a nivel global y el entusiasmo que genera entre las personas trabajadoras podría tener efectos relevantes en la dinámica de los centros de trabajo.

Esto lleva a que las empresas generen y refuercen su cultura laboral.

Entre los principales riesgos identificados durante este tipo de eventos se encuentran las llegadas tardías, ausencias injustificadas, salidas anticipadas y disminuciones en la productividad. Por ello, se recomienda a los patronos revisar previamente los reglamentos internos, políticas corporativas y mecanismos de supervisión para atender adecuadamente este tipo de situaciones.