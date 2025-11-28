Costarricense Roberto Cambronero gana el premio de Novela Fundación Mediterráneo

Ocio

Roberto Cambronero, nacido en 1995 en San José, es autor de novelas y obras de teatro y ha recibido previamente premios como el UNA Palabra en dramaturgia y el accésit del premio Luis Ferrero Acosta en narrativa breve.

Por Agencia EFE El escritor costarricense Roberto Cambronero fue reconocido con el premio de novela Fundación Mediterráneo, dotado con 20.000 euros, por su obra 'El higo del Edén', informó la organización del certamen literario que se celebra en la ciudad de Murcia, en el sureste de España. El jurado, presidido por el catedrático Francisco Florit e integrado por las académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez, junto con el editor Manuel Borrás, valoró "la fuerza literaria de una novela que combina una mirada personal con la construcción de un universo propio, donde conviven tradición e imaginación".

Según Florit, "'El higo del Edén' despliega un universo donde conviven la superstición, la violencia y los instintos más primitivos, escrito con ingenio, libertad y una poderosa capacidad descriptiva". Cambronero, desde San José, expresó su satisfacción por el reconocimiento y señaló que su obra representa la culminación de una inquietud literaria que ha ido madurando desde su infancia. El autor explicó que la novela surge del deseo de explorar cómo los mitos y las creencias influyen en la vida de las personas y moldean las decisiones de una comunidad frente a lo desconocido. Las juradas Soledad Puértolas y Clara Sánchez destacaron la madurez del autor y la fuerza narrativa de la obra. Puértolas señaló la capacidad de Cambronero para construir personajes llenos de vida y situarlos en un mundo marcado por la incertidumbre, mientras que Sánchez destacó la originalidad y la manera en que la novela explora los conflictos humanos desde una mirada literaria irrepetible.