Michelle Bachelet pierde apoyo de Chile para dirigir ONU, pero suma a México

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Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU, partía entre las favoritas ya que la rotación del cargo apunta a que asuma un candidato latinoamericano y que por primera vez en la historia podría ser una mujer.

Por revistaeyn.com La expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) insistirá en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y afirmó que su "disposición a contribuir permanece intacta", tras el retiro del apoyo por parte del Gobierno de su país, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast. "Continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, señaló la exmandataria en referencia a los otros dos Estados latinoamericanos que aún respaldan su postulación. Luego de su intención, este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país mantiene su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena, a pesar de la retirada del apoyo por parte del Gobierno de Chile liderado por el presidente ultraderechista, José Antonio Kast.

"Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos", expresó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria. Bachelet reconoció a través de un comunicado que la decisión forma parte de las atribuciones del actual mandatario chileno, y agradeció a la Administración de expresidente Gabriel Boric (2022-2026) por la "confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente".

LAS RAZONES DE CHILE PARA RETIRAR APOYO A BACHELET

La decisión de Kast de retirar su apoyo a Bachelet fue difundida este martes a través de un comunicado, en el que aseguró haber "llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura". "Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura", subrayó el Gobierno, absteniéndose de apoyar cualquier otra postulación. Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU, partía entre las favoritas ya que la rotación del cargo apunta a que asuma un candidato latinoamericano y que por primera vez en la historia podría ser una mujer.