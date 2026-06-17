Leo Messi: un obús de 109,4 km/h, detalles del histórico triplete contra Argelia

Por: EFE

Detalles como la velocidad que alcanzaron sus disparos o la distancia desde la que pateó la pelota fueron recogidos por el Trionda, balón oficial de este Mundial, de la marca deportiva Adidas, dotado con la ingeniería Connected Ball.

Esta tecnología instalada en el esférico fue clave para determinar los detalles de otra actuación legendaria del astro argentino, que, con sus tres tantos, iguala los 16 de Klose en la tabla de máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo.

El capitán de la Albiceleste, que también lideró al equipo campeón del mundo en Catar 2022, anotó su primer gol desde una distancia de 21 metros, con un efecto de 0,8 metros, alcanzando una velocidad máxima de 109,4 km/h y una rotación máxima de 16,8 vueltas por segundo.

El primero de sus tres goles, en el minuto 17, fue un disparo potente y colocado desde fuera del área que ‘dobló’ las manos del portero argelino, Luca Zidane.

Su segundo tanto llegó desde corta distancia, a 8,7 metros, con una velocidad máxima de 71,2 km/h.

Completó su histórico triplete con un disparo que alcanzó los 106,9 km/h desde una distancia de 17,5 metros y una rotación máxima de 6,6 vueltas por segundo.

Así, la métrica instalada en el balón de esta edición permitió saber más datos y cifras de una actuación histórica, que podría llevar a Messi a quedar en lo más alto, y en solitario, en la tabla de máximos goleadores del Mundial.

A punto de cumplir 39 años (lo hará el 24 de junio), el ’10’ con su exhibición en el estadio de Kansas City, participó en el sexto mundial de su carrera, y alcanzó la cifra de 913 goles en su trayectoria, así como las 200 internacionalidades con la selección argentina.