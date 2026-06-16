Messi, con triplete iguala récord de goles en la historia de los Mundiales

POR EFE

Lionel Messi selló este martes la victoria de Argentina en la edición 23 del Mundial con un triplete que lo encumbra con 16 como máximo goleador de todas las copas al lado del alemán Miroslav Klose.

A 8 días de cumplir 39 años, el capitán de la Albiceleste entró en la cancha del estadio de Kansas City para disputar el sexto mundial de su carrera, y con su triplete completó 913 goles en su carrera, 200 partidos con la selección y trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en este torneo.

Tras anotar el primer gol este martes, en el minuto 17, a 20 años exactos de haber debutado en un Mundial, el genio argentino batió con un zurdazo al portero Zidane, de Argelia, y luego dejó ver una que otra lágrima después de la celebración con sus compañeros.

"Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte", dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el '10' dijo que su estado físico en este momento es bueno. "Por suerte me siento bien".

Del partido ante Argelia indicó: "Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante".