Liga de Campeones reporta récord de goles

Ocio

La UEFA resaltó también que sólo el 9,7 % de los partidos disputados hasta ahora han terminado en empate, cifra que supone un descenso notable en comparación con el 13,9 % registrado tras la jornada 4 de la temporada 2024-2025 y el 22,2 % en el mismo momento de la temporada 2025-2026.

Por Agencia EFE La UEFA destacó que la tercera edición de la fase liga de la Liga de Campeones marca récords, con más goles en las cuatro jornadas jugadas, en las que suma 291, que son 45 más de la temporada anterior en estas fechas, y presenta un mayor equilibrio competitivo y una sensación de inclusión para los 36 participantes. Los 291 goles en los 72 partidos disputados representan un aumento del 18,3 % frente a la última campaña (45 tantos más) y un 31,7 % más que en la 2024-2025 que estrenó el formato (70 goles más) a estas alturas.

Esto equivale a una media de 4,04 goles por encuentro, frente a los 3,42 registrados en esta misma fase de la temporada 2025-2026 y los 3,07 a mitad de la primera fase liga y muestra que en cada una de las cuatro jornadas disputadas hasta ahora se han marcado más goles que en la jornada correspondiente de cualquiera de las dos primeras ediciones de la fase liga. La primera jornada celebró 69 goles, lo que la convirtió, en aquel momento, en la segunda jornada con la mayor cifra de la historia, superada luego por los 78 de la segunda fecha. Tanto la jornada 3 como la 4 figuran también entre las cinco más tantos de todas las estadísticas. La UEFA resaltó también que sólo el 9,7 % de los partidos disputados hasta ahora han terminado en empate, cifra que supone un descenso notable en comparación con el 13,9 % registrado tras la jornada 4 de la temporada 2024-2025 y el 22,2 % en el mismo momento de la temporada 2025-2026. Sólo se ha registrado un empate 0-0 en los 72 encuentros jugados, en el Bodø/Glimt-Lille el 3 de noviembre, y hay un porcentaje récord del 40,3 % de partidos que se ganan por un solo gol. Esto muestra que la mitad de todos los choques han terminado en empate o se han decidido por un solo gol.

35 de 36 clubes han puntuado

También se ha registrado una media de 2,18 cambios de ventaja por partido —definidos como cada vez que un gol hace que el marcador pase de un estado a otro-, lo que supone un aumento respecto a la media de 1,69 registrada en este mismo momento de la temporada pasada y a la de 1,64 de la temporada anterior. El equilibrio competitivo es otro aspecto destacado por la UEFA, ya que todos los clubes menos uno de los 36 participantes -Slovan Bratislava- han sumado al menos un punto en las jornadas jugadas (frente a cinco equipos en la temporada 2024-2025 y dos en la 2025-2026). 33 clubes han conseguido al menos una victoria.