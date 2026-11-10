Guatemala pone en marcha la elaboración de su Estrategia Nacional de IA

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El proceso incluirá consultas con instituciones estatales y representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y la población, con el propósito de establecer una hoja de ruta que permita orientar la adopción de la inteligencia artificial en distintos ámbitos del país.

Por revistaeyn.com Guatemala puso en marcha la elaboración de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA), un proceso con el que busca establecer las reglas, prioridades y capacidades necesarias para incorporar esta tecnología en la gestión pública y en el desarrollo económico y social del país. La iniciativa también pretende definir mecanismos para reducir riesgos relacionados con la protección de datos, los sesgos algorítmicos y el uso de información sensible.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) estarán a cargo de coordinar la formulación del documento, con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El proceso incluirá consultas con instituciones estatales y representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y la población, con el propósito de establecer una hoja de ruta que permita orientar la adopción de la inteligencia artificial en distintos ámbitos del país. El titular de Segeplan, Carlos Méndez, señaló que el desafío será elaborar una estrategia que no se limite a establecer recomendaciones, sino que pueda comenzar a ejecutarse una vez finalizada. Como muestra de la incorporación de estas herramientas en el sector público, indicó que la institución utiliza un modelo de IA para apoyar la calificación de más de 40,000 ensayos de candidatos al Fondo Nacional de Becas.