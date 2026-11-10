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Crecer con dinero caro: el escenario de Moody’s para los negocios en 2027 y 2028

La economía mundial seguirá creciendo en 2027 y 2028, pero las empresas tendrán que desenvolverse con consumidores más sensibles a los precios, financiamiento costoso y una factura energética todavía elevada. Para los negocios centroamericanos, ese escenario plantea una combinación exigente: demanda externa que continúa expandiéndose, aunque sin un impulso suficiente para compensar automáticamente el aumento de los costos.

Por: Revistaeyn.com Esa es la principal lectura del informe Global Macro Outlook 2027-28, publicado el 10 de noviembre por Moody’s Ratings. La calificadora mantiene como escenario central una expansión sostenida, apoyada en la inversión y la capacidad de adaptación del sector privado, pero advierte que la economía dispone de menos margen para absorber nuevas perturbaciones. Moody’s proyecta que el agregado de economías del G20 crecerá un 2,6% anual en 2026, 2027 y 2028, después del 2,8% registrado en 2025. La estabilidad de esa cifra oculta diferencias importantes entre países, sectores y fuentes de demanda. El documento no presenta pronósticos específicos para Centroamérica. Sin embargo, sus supuestos sobre Estados Unidos, las tasas internacionales, el petróleo y la inversión permiten identificar los factores externos que condicionarán la planificación empresarial regional.

Estados Unidos seguirá creciendo, con un consumidor más presionado

Moody’s espera que la economía estadounidense avance un 2% tanto en 2027 como en 2028, frente al 2,3% previsto para 2026. El escenario contempla una moderación hacia su ritmo tendencial de crecimiento. El consumo seguirá sosteniendo la actividad mientras el empleo permanezca estable. Sin embargo, la inflación erosiona el poder adquisitivo, la contratación pierde dinamismo y los hogares de ingresos bajos y medios cuentan con menores reservas de ahorro. Las tasas elevadas también limitarán las compras financiadas, particularmente de viviendas y automóviles. Para las empresas centroamericanas que venden bienes y servicios al mercado estadounidense, la implicación es una demanda que continúa creciendo, pero con compradores más selectivos. En turismo, exportaciones y actividades vinculadas al consumo, será relevante distinguir qué segmentos conservan capacidad de gasto y cuáles enfrentan restricciones. El informe tampoco proyecta remesas para la región. Por ello, el crecimiento estadounidense no debe trasladarse mecánicamente a una previsión sobre esos flujos: el empleo, los ingresos y la situación de los migrantes también determinan su comportamiento.

El alivio financiero podría tardar

Uno de los mensajes más relevantes para los presupuestos de 2027 es que la moderación de la inflación no garantiza una reducción inmediata del costo del crédito. Moody’s anticipa aumentos limitados adicionales de las tasas en las principales economías avanzadas. Si la inflación evoluciona favorablemente, los bancos centrales podrían comenzar a flexibilizar su política durante la segunda mitad de 2027. Pero las tasas de referencia y los rendimientos de largo plazo pueden seguir trayectorias distintas. La calificadora supone que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años fluctuará alrededor del 4,5%-5% durante buena parte del próximo año**, antes de estabilizarse aproximadamente entre el 4,25% y el 4,50%. La abundante emisión de deuda pública y corporativa, junto con los riesgos fiscales, políticos e inflacionarios, mantendrá la competencia por el capital. Para los negocios regionales que utilizan financiación internacional o deuda vinculada a referencias externas, esto supone que refinanciar obligaciones contratadas cuando el dinero era más barato puede absorber recursos antes destinados a inversión. El efecto dependerá de los vencimientos, la moneda, las garantías y el perfil de cada deudor.

Petróleo: una reducción gradual, con combustibles todavía bajo presión

El escenario energético sigue condicionado por la guerra en Oriente Medio y las dificultades para normalizar los flujos de suministro. Moody’s trabaja con un petróleo elevado y volátil, en torno a US$90-US$110 por barril durante el primer semestre de 2027, antes de una reducción gradual. Para el Brent, proyecta promedios anuales de **US$90 en 2027 y US$80 en 2028**, frente a una estimación de US$93 para 2026. Las cifras describen períodos diferentes: el rango corresponde a la primera mitad de 2027; los otros valores son promedios de cada año. La calificadora advierte, además, que los mercados de productos refinados podrían permanecer más ajustados que el del crudo, al menos durante el primer semestre de 2027. Las restricciones de oferta afectan especialmente al diésel y al combustible de aviación. Para Centroamérica, esto obliga a observar la evolución de los combustibles y su traslado al transporte, la distribución y la operación turística. Una caída del petróleo no necesariamente produciría una reducción equivalente e inmediata de todos esos costos.

La inversión sostendrá la actividad, pero exigirá resultados

La inteligencia artificial, la infraestructura digital, la seguridad energética y la diversificación de las cadenas de suministro seguirán movilizando capital. Sin embargo, Moody’s considera que esa inversión contribuirá principalmente a sostener el crecimiento tendencial. Su capacidad para generar una aceleración dependerá de los rendimientos y las mejoras de productividad que produzca. En Estados Unidos, estima que la inversión de los grandes operadores de infraestructura tecnológica crecerá alrededor de un 25% en 2027, después de aproximadamente duplicarse en 2026. El gasto continuaría en niveles extraordinarios, cercanos a US$1 billón, pero aportaría un impulso adicional menor. La calificadora identifica efectos favorables de la inversión en IA sobre las perspectivas de México. Esa oportunidad no puede extrapolarse automáticamente a Centroamérica: el propio informe señala que los mayores beneficios corresponderán a las economías capaces de combinar infraestructura, talento, financiación y marcos de política adecuados. Para las empresas de la región, la oportunidad también pasa por incorporar tecnología que reduzca costos o amplíe la capacidad productiva. En un entorno de capital caro, demostrar esos resultados será decisivo para justificar nuevas inversiones.

Qué puede cambiar el escenario