Lo que debe saber sobre el sorteo automatizado de la UEFA para sus copas

AE Live, especialista en datos deportivos y con experiencia en sorteos automatizados desde hace varios años y en varias disciplinas diferentes, proporcionará un programa que hará el sorteo en directo para el club cuya bola haya sido seleccionada manualmente sobre un escenario.

Cada uno de los 36 equipos, comenzando por los del bombo 1 y descendiendo después hacia el bombo 4 (o seis para Conference League), verá como su bola es elegida manualmente, y de manera inmediata aparecerán los nombres de sus adversarios.

El programa deberá respetar dos grandes criterios: un club no puede jugar contra otro del mismo campeonato y no puede jugar contra más de dos equipos del mismo campeonato. Por ejemplo, Real Madrid no podría jugar contra FC Barcelona ni contra tres equipos de la Premier League inglesa.

Las decisiones del ordenador serán inmediatamente controladas por otros dos sistemas independientes. El conjunto será verificado y supervisado por la sociedad de auditorías EY.