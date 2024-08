Las centroamericanas que brillaron en París 2024

Sin embargo, esa no la detuvo y encontró en el tiro una oportunidad de volver a unos juegos internacionales, tras ser voluntaria en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016.

"Son mis terceros Juegos y ganar por fin una medalla, la primera para mi país en boxeo, es increíble", afirmó. "He tenido que hacer muchos sacrificios estos últimos años, pero esto hace que merezca la pena. Ahora sólo quiero conseguir la medalla de oro".

Otra panameña que brillo en París fue Hillary Heron, una gimnasta que desafió las técnicas de la megaestrella estadounidense Simone Biles.

En su debut de la gimnasia femenina, en el Palais Omnisports de Bercy, Hillary maravilló con su ‘Biles 1’ en el ejercicio de suelo, este consiste en un doble estiramiento con medio giro en el segundo mortal que la estadounidense acuñó en el Mundial de 2013, cuando solo tenía 16 años.

Aunque no le bastó para meterse en una final, la abanderada de Panamá dijo que “es la competición que más he disfrutado en mi vida y me motiva mucho de cara al futuro”.