Messi afronta millonaria demanda por incumplimiento de contrato

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La compañía de eventos, con sede en Miami, acusó a Messi y a la AFA de incumplir con los términos de un contrato por US$7 millones en los que adquirió "los derechos exclusivos de organizar y promover" ambos partidos, según la demanda presentada en el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.

Por Agencia EFE La promotora estadounidense VID Music Group demandó al futbolista Lionel Messi y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un presunto incumplimiento de contrato en dos partidos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en octubre pasado, según documentos judiciales a los que accedió EFE. La compañía de eventos, con sede en Miami, acusó a Messi y a la AFA de incumplir con los términos de un contrato por US$7 millones en los que adquirió "los derechos exclusivos de organizar y promover" ambos partidos, según la demanda presentada en el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.

Los contratos de la AFA "expresamente estipulaban" que Messi "debía participar por al menos 30 minutos en cada partido", salvo en casos de lesión, enfermedad o fuerza mayor, sostuvo la promotora. Pero, en el primer caso, VID Music Group argumentó que Messi y la AFA le provocaron pérdidas millonarias porque el futbolista no jugó en el partido amistoso de Argentina contra Venezuela del 10 de octubre, como había prometido, lo que considera provocó que la asistencia al evento fuese de solo 15.000 personas. La empresa criticó haberse enterado horas antes del evento de la ausencia del futbolista, quien además vio el partido desde una suite privada en el Hard Rock Stadium y al día siguiente jugó para el Inter Miami y metió dos goles. "Además, la falta de Messi en el jugo amistoso inicial del 10 de octubre de 2025 contra Venezuela seriamente afectó los partidos subsecuentes, pues el público general perdió confianza en su asistencia", establece el documento.